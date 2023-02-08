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14:10, 8 февраля 2023Путешествия

Взрыв ноутбука в пассажирском самолете привел к госпитализации четырех стюардесс

Стюардессы надышались дымом при пожаре на рейсе United Airlines из-за взрыва ноутбука

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

На борту пассажирского самолета United Airlines взорвался ноутбук, что привело к госпитализации четырех стюардесс сразу после экстренной посадки лайнера. Об этом сообщает CBS News.

По словам очевидцев, у одного из пассажиров рейса из Сан-Диего в Ньюарк начала дымиться сумка во время полета. Отмечается, что он резко швырнул ее на пол, после чего остальные попутчики стали кричать в панике, задыхаться и прятаться в хвосте самолета.

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Бортпроводники бросились тушить возгорание с помощью огнетушителей и смогли его локализовать, но в процессе надышались дымом. Членам экипажа удалось поместить ноутбук в противопожарный мешок, чтобы предотвратить распространение огня. Неизвестно, чем именно было вызвано возгорание, однако пассажиров предупредили больше не брать на борт самолета технику с литиевыми батарейками.

«Мы благодарим наш экипаж за их быстрые действия по обеспечению безопасности всех присутствующих на борту», — заявили в United Airlines.

Уточняется, что самолет вернулся в аэропорт вылета спустя 11 минут. «Самолет благополучно приземлился в международном аэропорту Сан-Диего, где аварийные бригады прибыли на место происшествия и оказали помощь пассажирам», — заявило руководство авиагавани в беседе с Daily Mail.

Ранее в июне стойка шасси загорелась у самолета авиакомпании «Ираэро», следовавшего из Бодайбо в Иркутск. На борту воздушного судна Ан-24 находились 38 пассажиров, никто из них не пострадал.

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Зарина Дзагоева
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