Российский самолет с пассажирами на борту загорелся во время посадки

У самолета «Ираэро», летевшего из Бодайбо в Иркутск, загорелось шасси при посадке

Шасси загорелось у самолета авиакомпании «Ираэро», летевшего по маршруту Бодайбо — Иркутск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как заявили в ведомстве, на борту воздушного судна Ан-24 находились 38 пассажиров. Во время посадки в аэропорту Иркутска у самолета заклинило шасси, стойки загорелись от высокой скорости и трения. По предварительным данным, никто из путешественников не пострадал.

Ранее, 9 июня, стойка шасси загорелась у самолета Boeing 737, который готовился приземлиться в Сочи. На борту находилось порядка 200 человек, их эвакуировали после посадки.