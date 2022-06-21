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Российский самолет с пассажирами на борту загорелся во время посадки

У самолета «Ираэро», летевшего из Бодайбо в Иркутск, загорелось шасси при посадке

Фото: Marc Vorwerk / Reuters

Шасси загорелось у самолета авиакомпании «Ираэро», летевшего по маршруту БодайбоИркутск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как заявили в ведомстве, на борту воздушного судна Ан-24 находились 38 пассажиров. Во время посадки в аэропорту Иркутска у самолета заклинило шасси, стойки загорелись от высокой скорости и трения. По предварительным данным, никто из путешественников не пострадал.

Ранее, 9 июня, стойка шасси загорелась у самолета Boeing 737, который готовился приземлиться в Сочи. На борту находилось порядка 200 человек, их эвакуировали после посадки.

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Мария Гейн
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