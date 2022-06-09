Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Российский самолет загорелся при посадке в Сочи

Во время посадки в Сочи у самолета Boeing 737 загорелась стойка шасси

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Стойка шасси загорелась у самолета Boeing 737 при посадке в Сочи. Об этом сообщает «Интерфакс».

Воздушное судно следовало по маршруту Казань — Сочи, на борту находится порядка 200 человек. Как заявил источник агентства, в настоящий момент проводится эвакуация лайнера. Никто из пассажиров не пострадал, работа авиагавани продолжается в штатном режиме.

Ранее, 9 июня, самолет российской авиакомпании «ИрАэро», вылетевший из Иркутска в Кызыл, совершил вынужденную посадку в аэропорту отправления. Лайнер экстренно вернулся в воздушную гавань из-за неисправности шасси. Самолет приземлился благополучно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Оценены шансы Великобритании и Марокко помочь осужденным в ДНР наемникам
Бразилия подтверила гибель своего гражданина на Украине
Стало известно о гибели предполагаемого стрелка в петербургском храме
Пентагон признал факт сотрудничества с биолабораториями на Украине
В США опровергли слова Байдена о причастности Путина к росту цен на топливо
Александр Емельяненко вернулся к тренировкам
В США по подозрению в штурме Капитолия арестован кандидат в губернаторы Мичигана
Путин выразил уверенность в улучшении качества жизни в России
Неизвестный открыл стрельбу в петербургском храме
Врач рассказала о смертельных болезнях из-за переработок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.