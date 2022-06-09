Российский самолет загорелся при посадке в Сочи

Во время посадки в Сочи у самолета Boeing 737 загорелась стойка шасси

Стойка шасси загорелась у самолета Boeing 737 при посадке в Сочи. Об этом сообщает «Интерфакс».

Воздушное судно следовало по маршруту Казань — Сочи, на борту находится порядка 200 человек. Как заявил источник агентства, в настоящий момент проводится эвакуация лайнера. Никто из пассажиров не пострадал, работа авиагавани продолжается в штатном режиме.

Ранее, 9 июня, самолет российской авиакомпании «ИрАэро», вылетевший из Иркутска в Кызыл, совершил вынужденную посадку в аэропорту отправления. Лайнер экстренно вернулся в воздушную гавань из-за неисправности шасси. Самолет приземлился благополучно.