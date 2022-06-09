Вылетевший из Иркутска самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности

Вылетевший в Кызыл самолет экстренно вернулся в Иркутск из-за неисправности шасси

Воздушное судно отечественного авиаперевозчика «ИрАэро», вылетевшее из Иркутска, совершило вынужденную посадку в аэропорту отправления. Об этом в четверг, 9 июня, со ссылкой на пресс-службу компании пишет ТАСС.

Отмечается, что следовавший по маршруту Иркутск — Кызыл лайнер экстренно вернулся в воздушную гавань из-за неисправности шасси. Самолет приземлился благополучно, пострадавших среди 83 пассажиров и пяти членов летного состава нет. Лайнер встретили аварийно-спасательные службы. Пассажиров доставили в аэропорт, а позже отправили в пункт назначения резервным рейсом.

В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили, что для выяснения обстоятельств и причин инцидента была создана специальная комиссия, члены которой приступили к осмотру неисправного самолета. Кроме того, Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой будет проведена проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов и техническом обслуживании воздушных судов.

8 июня сообщалось, что вылетевший из Владивостока лайнер российской авиакомпании совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска из-за неопустившихся закрылок. В результате вынужденной посадки никто не пострадал.