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Летевший из Владивостока самолет аварийно сел в Красноярске

Летевший из Владивостока Airbus аварийно сел в Красноярске из-за проблем с закрылками

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Летевший из Владивостока лайнер Airbus А319 аварийно сел в аэропорту Красноярска. Об этом в среду, 8 июня, сообщает ТАСС.

Так, в пресс-службе воздушной гавани уточнили, что вынужденная посадка рейса HZ 5644 была совершена по техническим причинам — у самолета не опустились закрылки. Отмечается, что воздушное судно приземлилось благополучно, пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет. Обстоятельства инцидента выясняются. 

Ранее в июне сообщалось, что лайнер ТВС-2МС российского авиаперевозчика «Сибирская легкая авиация» во время посадки на аэродроме села Красный Яр Тунгокоченского района опрокинулся на взлетно-посадочной полосе и попал на видео. Отмечается, что пассажиры, среди которых находились дети, не пострадали.

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Валентина Процкова
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