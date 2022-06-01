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В России самолет с детьми на борту опрокинулся во время посадки и попал на видео

В Забайкалье самолет после посадки провалился колесом в грунт и опрокинулся на нос

В Забайкалье рейсовый самолет ТВС-2МС российской авиакомпании «Сибирская легкая авиация» во время посадки опрокинулся на взлетно-посадочной полосе. Происшествие попал на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Zvezdanews.

Инцидент произошел во вторник, 31 мая, на аэродроме села Красный Яр Тунгокоченского района. При пробежке самолета по взлетно-посадочной полосе приземления произошло капотирование лайнера — воздушное судно опрокинулось на нос. Отмечается, что в числе пассажиров на борту находились двое детей, никто не пострадал.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре отметили, что инцидент произошел из-за того, что левое колесо самолета провалилось в грунт, а винт зацепил землю. Следователи начали проверку для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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Дарья Рыбак
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