Россиянам напомнили об уменьшении пенсии при одном условии

Доцент Коваленко: Надбавка к пенсии меняется в зависимости от региона России

Надбавка к пенсионным выплатам может меняться в зависимости от региона проживания. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

Как отметила финансист, при переезде федеральные надбавки не отменяются, однако региональные могут измениться. Например, если гражданин решит переехать из Крайнего Севера в центральную часть страны, то северная надбавка будет отменена. Также дела обстоят с чернобыльской зоной и сельскими территориями, пояснила Коваленко.

Впрочем, если пенсионер захочет переехать из одного северного региона в другой, то сумма выплаты может даже стать больше. Помимо этого, не стоит забывать о дополнительных выплатах, которые производятся от субъектов. При переезде они также могут потеряться.

Несколько дней назад появилась информация, что к пенсии одной категории россиян добавят 32 тысячи рублей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по социальным вопросам, которое проводил президент России Владимир Путин.