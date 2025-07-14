К пенсии одной категории россиян добавят 32 тысячи рублей

Голикова: Матери-героини будут получать доплату к пенсии в 32 тысячи рублей

При достижении пенсионного возраста матери-героини в России будут получать доплату в 32 тысячи рублей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, ее цитирует РИА Новости.

На совещании по социальным вопросам представитель кабмина пообещала, что одной категории россиян добавят 32 тысячи рублей.

Также вице-премьер заявила, что с 1 сентября 2025 года пособие по беременности и родам для молодых женщин на очном обучении будет составлять порядка 90 тысяч рублей.

«Молодым женщинам, которые обучаются по очной форме обучения, пособие по беременности и родам будет теперь платиться не от стипендии, размер которой не очень большой, две-пять тысяч рублей, а он будет платиться в зависимости от прожиточного минимума, который установлен в регионе проживания. Таким образом, мы уходим от этих двух-пяти тысяч, и теперь пособие по беременности и родам будет составлять где-то порядка 90 тысяч рублей», — пояснила она.

Совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии, проводит президент России Владимир Путин, В нем принимают участие Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

Как заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, российские пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, а также те, кто в этом месяце получил первую группу инвалидности или ушел с работы, получат увеличенную пенсию с 1 августа. По его словам, российская пенсионная система работает по принципу отсроченного действия. Если право на надбавку появилось в одном месяце, то сама доплата отражается в выплатах со следующего.