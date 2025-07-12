В Госдуме рассказали о повышении пенсий с 1 августа

Депутат Гаврилов: В РФ с 1 августа повысят пенсии ушедшим с работы в июле

Российские пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, а также те, кто в этом же месяце получил первую группу инвалидности или ушел с работы, получат увеличенную пенсию с 1 августа. Об этом рассказал РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

«Август 2025 года для многих пенсионеров станет месяцем, когда суммы в их выплатных документах изменятся», — отметил он.

По его словам, российская пенсионная система работает по принципу отсроченного действия. Если право на надбавку появилось в одном месяце, то сама доплата отражается в выплатах со следующего.

По словам депутата, самым частым основанием является достижение 80-летнего возраста. В таком случае с августа пенсионер начинает получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии.

Ранее стало известно, что размер пенсионного коэффициента можно увеличить почти в 1,5 раза, если выйти на пенсию с отсрочкой в пять лет. Один пенсионный коэффициент в 2025 году составляет 145,69 рубля. Для выхода на пенсию по старости нужно накопить 15 лет трудового стажа, а также 30 пенсионных баллов.