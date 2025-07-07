Зумеры в России заявили о недоверии к пенсионным выплатам

Ventra Go!: Почти половина зумеров в России планирует подрабатывать в старости

Почти половина зумеров в России планирует подрабатывать в старости, так как не доверяют пенсионным выплатам. Об этом заявили участники опроса Ventra Go! (копия есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В опросе цифровой платформы гибкой занятости приняли участие респонденты 18-25 лет. Как выяснилось, больше половины (59,6 процента) из них составляет краткосрочные планы по доходу и не планируют свой бюджет в перспективе. Большая часть из них планирует продолжать работать и после выхода на пенсию (84,6 процента).

Каждый второй (46 процентов) опрошенный не рассчитывает на стабильный доход в старости. Почти каждый десятый (12 процентов) хочет поддерживать умственную и физическую форму с помощью работы и подработок, а четыре процента стремятся иметь дополнительный источник дохода для свободных трат.

Для комфортной жизни на пенсии опрошенным достаточно от 41 000 до 60 000 (13,1 процента) и от 71 000 до 90 000 рублей в месяц (66,9 процента). Зарабатывать зумеры хотят через онлайн-услуги (например, оператор кол-центра) или через активную физическую деятельность, например, работу в доставке (11,5 процента).

«С каждым годом все больше молодых людей выбирают временную занятость не просто как дополнительный заработок, а как основной способ формирования дохода. Особенно это заметно у поколения зумеров, которые меньше привязаны к одному источнику дохода и предпочитают гибкие форматы работы, позволяющие совмещать разные виды занятости в удобном для себя режиме. Поэтому неудивительно, что многие из них планируют продолжать подрабатывать и после выхода на пенсию, выбирая комфортный темп и формат работы, который поможет сохранить активность и финансовую стабильность в долгосрочной перспективе», — пояснила директор по маркетингу Ventra Go! Анна Ларионова.

По данным Социального фонда, неработающие пенсионеры могут рассчитывать на пенсию, немного превышающую сумму в 24 тысячи рублей. На 1 января 2025 года размер пенсии был немного ниже — 23 758 рублей.