Россиянам рассказали о получении накопительной части пенсии

Доцент Гиринский: Ряд россиян могут получить накопительную часть пенсии

В России возможность забрать накопительную часть пенсии есть у женщин от 55 лет и у мужчин от 60-ти. Об этом рассказал агентству «Прайм» кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Как подсказал эксперт, узнать размер этой части пенсии можно через «Госуслуги», либо СФР, МФЦ.

«Получить накопительную пенсию могут женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет», — указал Гиринский. Однако, по его словам, есть ограничения по суммам. Если сумма накоплений менее 412 тысяч рублей, доступна опция единовременного получения

По словам доцента, в случае превышения накоплений над этим пороговым значением возможно оформление ежемесячной выплаты.

Ранее также сообщалось, что россиянам доступна возможность получить пенсию единой выплатой. Так, единой выплатой можно получить накопления, которые находятся в распоряжении негосударственного пенсионного фонда или Соцфонда.

Также стало известно, что ЦБ рассмотрит возможность автоматического перевода накопительной части пенсии россиян в программу долгосрочных сбережений (ПДС) в «спокойном режиме».