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15:57, 5 июля 2025Экономика

Россиянам назвали доступные к получению единой выплатой виды пенсии

Эксперт Балынин: Получить единой выплатой можно пенсии в негосударственном фонде
Вячеслав Агапов

Фото: shurkin_son / Getty Images

Россиянам доступна возможность получить пенсию единой выплатой. Виды таких накоплений назвал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, его цитирует «Российская газета».

По словам эксперта, единой выплатой можно получить накопления, которые находятся в распоряжении негосударственного пенсионного фонда или Соцфонда.

Ежемесячная выплата не может быть меньше 10 процентов прожиточного минимума пенсионера, который в 2025 году составляет 15 250 рублей. Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 270 месяцев, если умножить этот период на десятую часть прожиточного минимума, получится 411 750 рублей. Если гражданин обратится за накопительной пенсией в этом году, а объем сформированных накоплений оказался меньше, их перечислят единой выплатой.

С 2026 года страховые пенсии россиян будут индексировать дважды в год. Такое обещание дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «С января 2025 года страховые пенсии увеличены на 7,3 процента, затем — еще на 9,5 процента. Возобновлена индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров», — напомнил глава правительства.

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