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02:46, 10 июля 2025Экономика

Назван способ увеличить пенсию почти в 1,5 раза

Соцфонд заявил о праве увеличить размер пенсии на 45% при отсрочке на пять лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Размер пенсионного коэффициента можно увеличить почти в 1,5 раза, если выйти на пенсию с отсрочкой в пять лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России.

В Соцфонде заявили, что у россиян есть право увеличить размер выплаты на 45 процентов, если они выйдут на нее через пять лет после наступления права на ее получение. Один пенсионный коэффициент в 2025 году составляет 145,69 рубля.

Для выхода на пенсию по старости нужно накопить 15 лет трудового стажа, а также 30 пенсионных баллов. При этом максимально за год возможно получить не более десяти пенсионных коэффициентов.

Ранее сообщалось, что сразу несколько категорий россиян попадут под повышение пенсионных выплат с 1 августа. Так, в 2,15 раза вырастет фиксированная надбавка к пенсии у тех, кому в июле исполнилось 80 лет либо была оформлена инвалидность первой группы.

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