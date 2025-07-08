Стало известно о повышении пенсий некоторых россиян с 1 августа

Доцент Балынин: Шесть категорий россиян ждет повышение пенсий с 1 августа

Сразу несколько категорий россиян попадут под повышение пенсионных выплат с 1 августа. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.

По словам эксперта, в 2,15 раза увеличится фиксированная выплата к пенсии у тех, кому в июле исполнилось 80 лет либо была оформлена инвалидность первой группы. У этих граждан она вырастет более чем в два раза и составит 19 129,40 рубля.

Кроме того, в следующем месяце будет скорректирован размер страховых пенсий работающим пенсионерам. Как уточняется, максимальная сумма увеличения размера страховой пенсии по старости для данной категории пенсионеров составит 437,07 рублей.

При этом увеличение пенсий коснется и застрахованных лиц, которым положена выплата накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат. Увеличится размер доплаты к пенсии у летчиков гражданской авиации и угольщиков.

Ранее некоторым россиянам рассказали о возможности получить пенсию выше 50 тысяч рублей. Глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин обозначил категории граждан, которые могут претендовать на такие пенсионные выплаты.