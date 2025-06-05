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08:35, 5 июня 2025Экономика

Некоторым россиянам рассказали о возможности получить пенсию выше 50 тысяч рублей

Депутат Никитин: Пенсия россиян за выслугу лет может превышать 50 тыс. рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Пенсия за выслугу лет у некоторых россиян может превышать 50 тысяч рублей, рассказал глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин. Его слова приводит «Газета.ру».

Пенсию за выслугу лет в настоящее время получают порядка 2,7 миллиона человек. Такие выплаты полагаются госслужащим, военным, сотрудникам МВД и другим. Никитин привел в пример военного с выслугой 25 лет в звании полковника. Если размер его довольствия составлял 85 тысяч рублей, то ему полагается пенсия выше 55 тысяч рублей. Минимальный размер пенсии по выслуге лет близок к прожиточному минимуму, в этом году его уровень —15,25 тысячи рублей.

Ране доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин напомнил, что с июля 2025 года у некоторых россиян вырастут пенсии. Это коснется тех, кто в июне отпраздновал 80-летие. Обращаться в Соцфонд не нужно: надбавка начисляется автоматически.

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