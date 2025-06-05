Депутат Никитин: Пенсия россиян за выслугу лет может превышать 50 тыс. рублей

Пенсия за выслугу лет у некоторых россиян может превышать 50 тысяч рублей, рассказал глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин. Его слова приводит «Газета.ру».

Пенсию за выслугу лет в настоящее время получают порядка 2,7 миллиона человек. Такие выплаты полагаются госслужащим, военным, сотрудникам МВД и другим. Никитин привел в пример военного с выслугой 25 лет в звании полковника. Если размер его довольствия составлял 85 тысяч рублей, то ему полагается пенсия выше 55 тысяч рублей. Минимальный размер пенсии по выслуге лет близок к прожиточному минимуму, в этом году его уровень —15,25 тысячи рублей.

Ране доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин напомнил, что с июля 2025 года у некоторых россиян вырастут пенсии. Это коснется тех, кто в июне отпраздновал 80-летие. Обращаться в Соцфонд не нужно: надбавка начисляется автоматически.