В России рассказали об увеличении пенсий ряда граждан с июля

Финансист Балынин: Отпраздновавшим 80-летие россиянам увеличат пенсию в июле

С первого июля этого года у россиян, которые в июне отпраздновали 80-летие, повысится фиксированная выплата к пенсии. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Отмечается, что выплата увеличится в два раза. «Кроме того, помимо удвоения фиксированной выплаты достигшим 80-летнего возраста также начисляется надбавка за уход. В 2025 году ее размер составляет 1314 рублей», — добавил эксперт.

Балынин также указал, что обращаться в Социальный фонд России не нужно — удвоение и начисление надбавки будет осуществлено автоматически.

Ранее россиянам напомнили об изменении порядка выплаты пенсий в июне. Депутат Госдумы Алексей Говырин уточнил, что ее начислят досрочно из-за празднования Дня России 12 июня.