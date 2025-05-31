Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:27, 31 мая 2025Россия

Россиянам напомнили об изменении порядка выплаты пенсий в июне

Депутат Говырин: В июне пенсии начислят досрочно из-за празднования Дня России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с RT напомнил об изменении порядка выплаты пенсий, в июне ее начислят досрочно из-за празднования Дня России 12 июня.

Он пояснил, что граждане, кому обычно выплачивают деньги с 12 по 15 июня, получат их до выходного, 10 или 11 числа.

«Это решение принято для того, чтобы все получатели смогли своевременно получить положенные им суммы до наступления праздничных выходных и не были поставлены в ситуацию вынужденного ожидания до окончания нерабочего периода», — сказал Говырин.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 июня у россиян, которые в мае отметили 80-летие, в два раза увеличится фиксированная часть страховой пенсии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нововведения в аптеках, усложнение отмены самозапрета на кредиты и стоимость проезда в Москве. Что изменится в России с 1 июня?

    Иран назвал новый доклад МАГАТЭ политизированным и выразил протест

    Названа причина пожара в Красногорске

    Названа причина задержания вокалиста российской группы Slaughter to Prevail

    В Болгарии начались массовые протесты из-за перехода на евро

    Россиянам напомнили об изменении порядка выплаты пенсий в июне

    Раскрыта серьезная проблема для Сирии

    Маск ответил на обвинения в употреблении наркотиков

    Стало известно о воюющих на стороне ВСУ французах

    Эрдоган высказался о переговорах России и Украины в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости