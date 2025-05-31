Россиянам напомнили об изменении порядка выплаты пенсий в июне

Депутат Говырин: В июне пенсии начислят досрочно из-за празднования Дня России

Депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с RT напомнил об изменении порядка выплаты пенсий, в июне ее начислят досрочно из-за празднования Дня России 12 июня.

Он пояснил, что граждане, кому обычно выплачивают деньги с 12 по 15 июня, получат их до выходного, 10 или 11 числа.

«Это решение принято для того, чтобы все получатели смогли своевременно получить положенные им суммы до наступления праздничных выходных и не были поставлены в ситуацию вынужденного ожидания до окончания нерабочего периода», — сказал Говырин.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 июня у россиян, которые в мае отметили 80-летие, в два раза увеличится фиксированная часть страховой пенсии.

