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07:30, 30 мая 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам рассказали об увеличении ряда выплат с 1 июня

Бессараб рассказала, что с 1 июня увеличится пенсия отметивших 80-летие в мае
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)
Светлана Бессараб

Светлана Бессараб. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

С 1 июня у россиян, которые в мае отметили 80-летие, в два раза увеличится фиксированная часть страховой пенсии. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Широко разрекламирована информация о том, что с 1 июня вырастут социальные надбавки. Это типовая ситуация, которая происходит каждый месяц. Конкретно для тех граждан, у кого, например, единое пособие было предусмотрено к выдаче на 12 календарных месяцев, и в мае заканчивается этот период, и они подали новые заявки, то с начала июня эти граждане будут получать его в увеличенном размере в связи с тем, что с 1 января текущего года у нас увеличился прожиточный минимум во всех субъектах Российской Федерации. Такие изменения произойдут», — рассказала об еще одном увеличении Бессараб.

При этом депутат отметила, что гражданам, рассчитывающим получить выплату, нужно не забывать подавать новое заявление.

«Если семья продолжает нуждаться, ей пересчитают соответствующий уровень единого пособия, оно может составлять 50-75 или 100 процентов прожиточного минимума. И семья начнет получать выплату в новом размере», — добавила она.

Также типовая ситуация для всех юбиляров, кому исполняется 80 лет в одном месяце, в следующем в два раза увеличивается фиксированная часть выплаты страховой пенсии

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее сенатор Ольга Епифанова рассказала, что размер фиксированной пенсионной выплаты в России в 2025 году составляет 8907,7 рубля. Она напомнила, что пенсия складывается исходя из пенсионных коэффициентов и зафиксированной выплаты, которая определяется каждый год.

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