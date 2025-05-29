Раскрыт размер фиксированной пенсионной выплаты в 2025 году

Сенатор Епифанова: Размер фиксированной пенсии составит 8907,7 рубля в 2025 году

Размер фиксированной пенсионной выплаты в России в 2025 году составляет 8907,7 рубля, раскрыла в беседе с РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.

Она напомнила, что пенсия складывается исходя из пенсионных коэффициентов и зафиксированной выплаты, которая определяется каждый год. «В 2025 году фиксированная выплата составит 8907,7 рубля», — пояснила сенатор.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») заявил, что российские пенсионеры, которые должны были получить пенсию после 12 июня, получат ее досрочно уже 10-го или 11-го числа из-за длинных выходных. Парламентарий подчеркнул, что речь идет о стандартных ежемесячных выплатах, которые начисляются по линии обязательного пенсионного страхования. Он уточнил, что это решение принято для того, чтобы все получатели смогли получить положенные им суммы до наступления праздничных выходных своевременно.