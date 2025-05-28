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03:16, 28 мая 2025Экономика

Пенсионеры досрочно получат июньскую пенсию

Депутат Говырин: Пенсионеры досрочно получат июньскую пенсию
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») заявил, что российские пенсионеры, которые должны были получить пенсию после 12 июня, получат ее досрочно уже 10 или 11 числа из-за длинных выходных. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что речь идет о стандартных ежемесячных выплатах, которые начисляются по линии обязательного пенсионного страхования.

Он уточнил, что это решение принято для того, чтобы все получатели смогли своевременно получить положенные им суммы до наступления праздничных выходных.

Ранее журналист и ведущий канала «Соловьев Live» Сергей Мардан предложил отменить пенсии для россиян, чтобы повысить рождаемость.

Сенатор Андрей Клишас, комментируя идеи отменить пенсию для борьбы с бездетностью, обратился к Конституции и напомнил о ее положениях.

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