В Совфеде напомнили о Конституции после предложения отменить пенсии

Клишас напомнил о 39 статье Конституции после предложения отменить пенсии

Сенатор Андрей Клишас, комментируя идеи отменить пенсию для борьбы с бездетностью, обратился к Конституции и напомнил о ее положениях. Свою реакцию на инициативу он опубликовал в Telegram-канале.

Он напомнил о статье 39 Конституции, согласно которой каждому гражданину России гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца и в иных случаях, установленных законом.

Согласно этой же статье основного закона, государственные пенсии и социальные пособия также устанавливаются соответствующим законом, написал Клишас. Сенатор назвал дискуссию об отмене пенсий для бездетных бурной и слишком эмоциональной.

Отменить пенсии для борьбы с бездетностью предложил ведущий Сергей Мардан. Позднее он уточнил, что его слова о пенсионных выплатах были иронией. Ему ответила журналистка Ксения Собчак, которая призвала его сначала думать, а потом говорить.