Ведущий «Соловьев Live» предложил отменить пенсии

Ведущий «Соловьев Live» Мардан предложил отмену пенсий для повышения рождаемости

Журналист и ведущий канала «Соловьев Live» Сергей Мардан предложил отменить пенсии для россиян, чтобы повысить рождаемость. Мнением он поделился в эфире от 17 мая, запись доступна во «ВКонтакте».

Высказываясь о проблеме с низкой рождаемостью в России, Мардан заявил, что не видит никакого выхода из ситуации. «Я раз за разом предлагаю в эфирах "Соловьев Live": давайте отменим к чертовой матери пенсии. Вот нарожал себе, воспитал детей, значит, будет тебе что в старости есть. Нет? Сдохнешь», — сказал ведущий.

После того как отрывок из эфира с заявлением Мардана начал расходиться в сети, журналист объяснился в своем Telegram-канале. «Если кто-то из зрителей смотрели целиком этот эфир и не "прочитали" иронию, вы меня извините, конечно», — написал он.

Ранее ведущий Сергей Карнаухов в эфире «Соловьев Live» призвал жен вернувшихся со специальной военной операции бойцов целовать им ноги и терпеть побои. Он выразил мнение, что россиянкам также следует не подавать на развод в такой ситуации. После того как высказывание Карнаухова вызвало резонанс, он объяснил свои слова тем, что выступает за сохранение семей.