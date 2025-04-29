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10:18, 29 апреля 2025Россия

Жен вернувшихся с СВО российских бойцов призвали терпеть побои и целовать ноги

Ведущий Карнаухов призвал жен вернувшихся с СВО бойцов терпеть побои
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Жены вернувшихся со специальной военной операции (СВО) бойцов в случае побоев со стороны мужа должны терпеть. С таким призывом выступил ведущий Сергей Карнаухов в эфире «Соловьев Live», фрагмент из которого опубликовала журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале.

По мнению Карнаухова, россиянкам также следует не подавать на развод, а наоборот — целовать ноги мужьям, поскольку те шли отдавать свои жизни за родину.

Свое видение ситуации Карнаухов высказал во время спора со своей коллегой Анастасией Кашеваровой. Последняя попыталась вступиться за 24-летнюю россиянку, которая рассказала о побоях после возвращения супруга с фронта. Журналистка захотела помочь девушке, подвергшейся издевательствам со стороны военного с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

К их беседе подключился Карнаухов, он объявил, что героиня программы ни в коем случае не должна бросать пьющего и распускающего руки мужа-участника спецоперации.

Ранее сообщалось, что жена бойца СВО не скрывала измен мужу и получила выплаты после его смерти.

ЖЗЛ
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