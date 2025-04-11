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11:17, 11 апреля 2025Россия

Жена бойца СВО не скрывала измен, получила выплаты после смерти мужа и уехала из России

Жена бойца СВО не скрывала измен мужу и получила выплаты после его смерти
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Анастасия Кашеварова»

Жена участника специальной военной операции, которая не скрывала измен мужу, получила положенные выплаты от Минобороны, несмотря на бракоразводный процесс. На этот случай обратила внимание активист и волонтер Анастасия Кашеварова в Telegram.

Боец отряда спецназа «Ахмат» с позывным Варяг вступил в брак с 21-летней россиянкой в августе 2024 года. По словам родственников мужчины, которые приводит Кашеварова, пара не прожила вместе и месяца — солдат почти все время был в зоне боевых действий в Курской области. Замужество не помешало россиянке выкладывать видео откровенного содержания с другими мужчинами — одно из них опубликовала Кашеварова.

Узнавший об изменах военнослужащий подал на развод. Однако решение не успело вступить в законную силу — мужчины не стало. Это дало возможность формально все еще остававшейся его женой девушке получить все положенные выплаты. Реализовав часть имущества бойца, она улетела в Египет.

Сейчас мать солдата подала в суд. «Дело тут не в деньгах, а в том, что это насмешка и издевательство над нашими бойцами, над семейными ценностями, да в принципе над здравым смыслом и правом», — резюмировала Кашеварова. Ранее она же рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются участники спецоперации из-за любовниц.

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