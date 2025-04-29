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13:33, 29 апреля 2025Интернет и СМИ

Призвавший жен бойцов СВО целовать им ноги ведущий «Соловьев Live» ответил Собчак

Карнаухов объяснил сохранением семьи призыв к женам бойцов СВО терпеть побои
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Сергей Карнаухов

Сергей Карнаухов. Кадр: Максим Борисов / YouTube

Ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов, ранее призвавший жен вернувшихся со специальной военной операции (СВО) бойцов целовать им ноги и терпеть побои, ответил раскритиковавшей его журналистке Ксении Собчак. Пост об этом он разместил в своем Telegram-канале.

«Ксения Собчак, понятно, поднимает свою любимую феминистскую тему», — написал Карнаухов и пригласил журналистку к себе на эфир, чтобы обсудить проблему посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у военнослужащих.

Телеведущий также объяснил свои слова про жен бойцов СВО тем, что он выступает за сохранение семей. «Безусловно, побои побоям рознь… И не все нужно и допустимо принимать. Но многое потерпеть даже полезно», — добавил он.

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Собчак вскоре процитировала этот пост Карнаухова у себя на канале. «Побои побоям рознь???» — удивилась она.

Ранее журналистка заявила, что испытывает ярость из-за слов телеведущего о женах участников спецоперации. «Давайте всех российских женщин загоним под шконку, чего там», — добавила Собчак.

Дискуссия о супругах бойцов СВО возникла в эфире «Соловьев Live» после того, как гостья канала рассказала, что ее муж, военнослужащий, после возвращения из зоны спецоперации стал злоупотреблять алкоголем и применял к ней силу. Карнаухов выразил возмущение тем, что супруги бойцов СВО могут задумываться о разводе с ними в такой ситуации. В ходе спора с коллегой Анастасией Кашеваровой он выразил уверенность в том, что жены участников спецоперации должны помогать им преодолевать эти трудности, а также целовать им ноги и терпеть побои.

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