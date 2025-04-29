Российский ведущий призвал жен вернувшихся с СВО военных целовать им ноги

Ведущий Карнаухов призвал жен вернувшихся с СВО военных целовать им ноги

Ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов заявил, что жены вернувшихся со специальной военной операции (СВО) военнослужащих должны терпеть побои и «целовать ноги». На это обратил внимание Telegram-канал «Кровавая барыня».

Дискуссия возникла в ходе обсуждения ситуации в семье участника спецоперации, который подписал контракт, а затем получил ранение и вернулся домой. После возвращения мужчина стал злоупотреблять алкоголем и применял силу к своей жене.

В эфире ведущая Анастасия Кашеварова обратилась к россиянке, указав на то, что она также является женой военнослужащего и что, несмотря на трудности, не покидает своего мужа. Однако это дается ей нелегко. В это время ее соведущий Карнаухов подчеркнул, что жены должны выражать свою благодарность мужчинам, которые готовы были отдать жизнь за страну.

Ранее Карнаухов рассказал о фронтовом священнике, который отслужил литургию в зоне СВО при помощи костей российских бойцов. По его словам, у представителя Русской православной церкви не оказалось при себе частицы мощей какого-либо мученика, поэтому он использовал землю с останками военных.