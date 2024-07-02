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15:33, 2 июля 2024Россия

Священник отслужил литургию с помощью костей российских бойцов на СВО

Карнаухов: фронтовой священник отслужил литургию с помощью костей бойцов на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Фронтовой священник отслужил литургию с помощью костей российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этой истории рассказал ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов, отрывок из передачи опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации Карнаухова, представителю Русской православной церкви (РПЦ) предстояло провести таинство для военных, которые собирались идти на штурм, но у него не оказалось антиминса — шелковой материи с вшитой в него частицей мощей какого-либо мученика, которое используется при литургии. Священник нашел выход, решив сделать антиминсом землю, в которой лежат останки погибших.

«Прошли по ним танки. И мы когда эту землю освободили, эти косточки беленькие поблескивают на солнце. Я тогда понял, что каждый из этих пацанов — они святые», — привел фразу батюшки ведущий «Соловьев Live».

Как отметил Карнаухов, священник поставил чашу для литургии на землю, которую он счел антиминсом, и провел таинство.

Ранее иерей Максим (Серпицкий), находящийся на спецоперации, сравнил приезжающих в Россию на заработки мигрантов с глистами.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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