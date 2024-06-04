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03:38, 4 июня 2024Россия

Священник из зоны СВО сравнил мигрантов с глистами

Священник из зоны СВО Серпицкий сравнил мигрантов с глистами

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Священник Русской православной церкви иерей Максим (Серпицкий) сравнил приезжающих в Россию на заработки мигрантов с глистами. На это обратил внимание Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Нас не любят. Они не хотят здесь жить и что-то улучшать», — сказал он, добавив, что иностранные рабочие видят в России лишь источник выкачивания денег. Священнослужитель отметил, что если в кишечнике человека заводятся глисты, нужно принимать «конкретные меры».

Максим Серпицкий с начала специальной военной операции отправился в зону СВО. Он объяснял, что считает своей задачей оказание психологической помощи бойцам и мирным жителям: «успокоить человека, поговорить с ним о самом дорогом, понять и поддержать его, укрепить его веру»

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      Марина Совина
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