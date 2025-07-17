Раскрыт замысел Зеленского касательно американских дальнобойных ракет

Баранец: Зеленский просит у Трампа ракеты Tomahawk, чтобы столкнуть Россию с США

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает получить от американского коллеги Дональда Трампа дальнобойные ракеты Tomahawk, чтобы столкнуть Россию и США. Такую версию в беседе с изданием «Абзац» озвучил военный обозреватель Виктор Баранец.

По его словам, Российская армия будет вынуждена уничтожать такие боеприпасы «еще в хабах и аэродромах, то есть в Польше, Румынии и Прибалтике». Он допустил такую крайнюю меру, поскольку «Томагавки» способны бить по Москве и Санкт-Петербургу.

Ранее Трамп и Зеленский обсудили передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) Tomahawk. «У администрации Трампа, как и у администрации Байдена, были опасения по поводу недостаточной сдержанности Украины», — передает The Financial Times слова собеседника, осведомленного о ходе переговоров.