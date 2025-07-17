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04:04, 17 июля 2025Наука и техника

В зоне СВО заметили Caesar в «тотальном антидроновом обвесе»

В зоне СВО заметили САУ Caesar ВСУ с тотальным антидроновым «мангалом»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают оснащать западную технику «мангалами» для защиты от российских дронов. На фотографию самоходной артиллерийской установки (САУ) Caesar с дополнительной защитой обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На снимках можно заметить французскую САУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО), которая получила тотальный антидроновый обвес. Каркасом со стальной сеткой прикрыли кабину и заднюю часть орудия. На одном из экранов видны повреждения от удара FPV-дрона.

САУ получила трехосное колесное шасси. Двигатель мощностью 410 лошадиных сил обеспечивает максимальную скорость до 80 километров в час. Дальность стрельбы гаубицы TR F1 составляет около 40 километров.

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В январе генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев сообщил, что FPV-дронами «Князь Вандал Новгородский», которыми управляют по оптоволокну, уничтожили несколько десятков единиц техники ВСУ западного производства. В частности, беспилотниками уничтожали танки Abrams и установки Caesar.

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