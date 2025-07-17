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04:16, 17 июля 2025Мир

В Великобритании выразили недоумение ультиматумом Трампа в адрес России

Журналист Галлоуэй: Трамп ожидает, что Путин просто так примет его условия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Президент России Владимир Путин не пойдет на ультиматум американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил британский журналист Джордж Галлоуэй на YouTube-канале.

По его словам, ультиматум главы Белого дома вызвал очередной раскол в его администрации. Галлоуэй также выразил недоумение решением американского лидера. «Трамп решил значительно увеличить поставки американского оружия киевскому режиму. Тому самому режиму, лидера которого он унизил на весь мир в овальном кабинете несколько месяцев назад», — указал Галлоуэй.

Кроме того, журналист удивился, что Трамп ожидает, что Путин просто так примет его условия.

Ранее Трамп пообещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Он также обвинил Москву в якобы «пустых разговорах» об урегулировании украинского кризиса.

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