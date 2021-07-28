Литву раскритиковали за «бравурную» политику в отношении Лукашенко

Наплыв нелегальных мигрантов с территории Белоруссии в Литву является следствием внешней политики прибалтийской республики. Об этом сообщил лидер оппозиции литовского Сейма Саулюс Сквернялис, пишет «Sputnik Литва».

Он раскритиковал Литву за «бравурную» и «местами комсомольскую» внешнюю политику по отношению к Белоруссии и ее президенту Александру Лукашенко. «Если ты предпринимаешь меры против лидера другой страны, который мог быть незаконно избран, или против этой страны, то ты должен оценить все последствия, оценить возможности и иметь план, как справиться с этими последствиями», — подчеркнул Сквернялис.

По его мнению, в сложившейся ситуации Вильнюс должен или пытаться выйти на контакт с Минском или продолжать «воевать» с ним.

Ранее директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов назвал «глупыми и неадекватными» меры Литвы по борьбе с нелегальными мигрантами. Он заявил, что литовские власти вступают в информационное противостояние с Белоруссией, однако не могут оказать на нее давление без дополнительных стимулов.