Конфликтолог назвал «глупыми и неадекватными» меры Литвы по борьбе с мигрантами

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов назвал «глупыми и неадекватными» меры властей Литвы по борьбе с нелегальными мигрантами, как то введение чрезвычайного режима на границе с Белоруссией и блокпосты у лагерей. Его слова приводят «Известия».

Эксперт отметил, что высказывания Вильнюса являются информационным противостоянием, в то время как для давления на Минск необходимы дополнительные стимулы и факторы.

«Собственно, данное заявление, данные инициативы к реальности отношения вообще никакого не имеют. Если бы у литовских чиновников и бюрократов была цель как-то урегулировать ситуацию с беженцами, они бы имели заранее несколько планов на подобное развитие событий», — заключил Денисов.

Ранее стало известно, что в Литве решили выставлять блокпосты с военной техникой возле лагерей с нелегальными мигрантами. Речь идет о мигрантах из стран Азии и Африки, которые незаконно попадают в Литву с территории Белоруссии. В Минобороны страны подчеркнули, что литовские власти будут использовать бронетехнику для охраны лагерей, если в этом возникнет необходимость.

26 июля в Службе государственной охраны границ Литвы сообщили, что в этом месяце литовские пограничники задержали в 100 раз больше нелегальных мигрантов из Белоруссии, чем в январе.

