В Литве лагеря мигрантов решили охранять с помощью бронетехники

В Литве решили выставлять блокпосты с военной техникой возле лагерей с нелегальными мигрантами. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики, пишет «Комсомольская правда».

Речь идет о мигрантах из стран Азии и Африки, которые незаконно попадают в Литву с территории Белоруссии.

В ведомстве подчеркнули, что литовские власти будут использовать бронетехнику для охраны лагерей, если в этом возникнет необходимость.

Ранее депутат Сейма и лидер оппозиционной партии «Союз крестьян и зеленых Литвы» Саулюс Сквернялис предложил вернуть режим чрезвычайного положения в Литве из-за наплыва нелегальных мигрантов из Белоруссии. По его словам, резкий рост их числа требует срочной мобилизации ресурсов государства и местных самоуправлений.

26 июля в Службе государственной охраны границ Литвы сообщили, что в этом месяце литовские пограничники задержали в 100 раз больше нелегальных мигрантов из Белоруссии, чем в январе.

