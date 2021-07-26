В Литве взбунтовались нелегальные мигранты

В Литве на территории бывшей Веребейской школы в Алитусском районе взбунтовались нелегальные мигранты. Об этом пишет Delfi.

Мэр Алитусского района Альгирдас Врубляускас заявил, что нелегалы начали активно высказывать свое недовольство после визита журналистов одного из коммерческих телеканалов. По его словам, мигранты потребовали оказать им медицинскую помощь, вернуть мобильные телефоны и освободить из лагеря.

Заместитель директора администрации Алитусского муниципалитета Виргилиюс Пранскявичюс сообщил, что бунтующие иракцы запретили другим нелегалам брать привезенную им еду. Он подчеркнул, что отказаться от пищи заставили даже детей и женщин. Пранскявичюс добавил, что мигранты также препятствуют наведению элементарного порядка на территории лагеря. «Там везде мусор, в туалетах экскременты льются через край, мигранты не пускают работников чинить канализацию. Сейчас мы и сами боимся посылать туда работников, это небезопасно», — заключил он.

Ранее нелегалы устроили бунт в литовском городе Игналина. По словам мэра Игналинского района Юстаса Расикаса, они отказались от еды и потребовали вернуть им мобильные телефоны. Он также обратил внимание на проблему нехватки финансов для обеспечения мигрантов едой.

