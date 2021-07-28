В Литве рассказали об опасности мигрантов из Чечни

Русскоязычных мигрантов необходимо держать отдельно от остальных нелегалов, попавших в Литву с территории Белоруссии. Об этом сообщил лидер оппозиции литовского Сейма Саулюс Сквернялис, пишет «Sputnik Литва».

Он рассказал об опасности, которую русскоговорящие мигранты могут представлять для прибалтийской республики. По его словам, они «могут быть прибывшими из Чечни».

«Мы знаем прошлое, мы знаем историю — эти люди, возможно, отправлены со специфической задачей по дестабилизации ситуации в стране», — подчеркнул Сквернялис.

Ранее в Министерстве обороны Литвы заявили о готовности выставлять блокпосты с бронетехникой возле лагерей с нелегальными мигрантами. В ведомстве отметили, что подобные меры будут предприняты в случае необходимости.

26 июля нелегалы устроили бунт в лагере в Алитусском районе. В местной администрации сообщили, что мигранты отказались от еды и потребовали освободить их лагеря.