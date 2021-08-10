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Евросоюз похвалил Ирак за отмену всех рейсов в Белоруссию

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Фото: Janis Laizans / Reuters

Европейский союз надеется, что отмена всех пассажирских рейсов из Ирака в Белоруссию поможет стабилизировать ситуацию с наплывом мигрантов в Литве. Об этом заявил представитель Европейской комиссии (ЕК), его цитирует Reuters.

«Мы рады конструктивному подходу иракских партнеров», — отметил он, похвалив реакцию Багдада на происходящее в странах, соседствующих с Белоруссией.

10 августа министр внутренних дел Латвии Мария Голубева призвала правительство страны ввести режим чрезвычайной ситуации на белорусско-латвийской границе в связи с наплывом нелегальных мигрантов. Служба охраны государственной границы Литвы сообщала о поимке рекордного числа нелегальных мигрантов — в начале августа задержали 289 нелегалов. Большинство из них представились гражданами Ирака.

Багдад принял решение приостановить все пассажирские рейсы в Белоруссию с 7 августа.

С начала текущего года на литовско-белорусской границе задержаны свыше четырех тысяч нелегальных мигрантов, что в 50 раз больше, чем за весь минувший год. В конце мая 2021-го президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что республика служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнюю страну, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

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