Лукашенко понадеялся на помощь России в случае литовских санкций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Литва введет санкции и остановит транзит калийных удобрений, то помочь республике сможет Россия. Такое мнение он высказал во время «Большого разговора с президентом», традиционной встречи с журналистами и представителями общественности, передает БЕЛТА.

Лукашенко понадеялся, что вопрос поставок в Китай и Индию можно будет решить с помощью порта в Мурманске, чтобы оттуда отправлять грузы по Северному морскому пути. По его словам, этот путь является кратчайшим и реальным.

В то же время президент Белоруссии предложил Литве выходить из ситуации прямо сейчас, пока стороны не загнали друг друга в угол. Желание Вильнюса остановить транзит он сравнил с выстрелом себе в голову, но указал, что «мяч на той стороне».

Полгода назад Белоруссия подписала с Россией соглашение о поставке белорусских нефтепродуктов через порты в Ленинградской области. С 6 марта оно начало работать, однако ранее эксперты указывали, что такой маршрут будет обходиться Минску значительно дороже и эффективен только в случае предоставления российских субсидий.

Разговоры о полной остановке транзита калийных удобрений через территорию Литвы начались на фоне миграционного кризиса. Летом, после введения секторальных санкций в отношении Белоруссии со стороны ЕС, поток нелегальных мигрантов через литовско-белорусскую границу вырос более чем в десять раз. Литовские власти уверены, что официальный Минск поощряет этот процесс.

Выступление Лукашенко проходит в годовщину начала самых массовых протестов в истории Белоруссии. Оппозиция назвала победительницей президентских выборов, прошедших 9 августа 2020 года, Светлану Тихановскую. Официальный Минск утверждает, что за протестами стоят западные покровители, Россия после некоторых колебаний поддержала эту позицию.

8 августа верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Лукашенко прекратить репрессии против гражданского общества и пообещал, что пока это не произойдет, Евросоюз продолжит усиливать санкционное давление.