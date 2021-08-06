Белоруссия разместила на границе с Литвой дополнительные войска

Белоруссия разместила тактические резервы дополнительно экипированных пограничников на протяжении всего участка границы с Литвой. Об этом сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский, пишет «Sputnik Беларусь».

По его словам, это было сделано для недопущения провокаций со стороны Литвы и попыток незаконного пересечения границы Белоруссии. Бычковский добавил, что подразделения были перенесены со второстепенных направлений на наиболее значимые.

«С учетом складывающейся обстановки, когда литовская сторона организованно доставляет к нашей границе иностранцев, стремящихся получить убежище в странах Евросоюза, органы пограничной службы задействовали все необходимые силы и средства», — сказал глава пограничного ведомства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал силовикам перекрыть белорусскую границу с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией. По его словам, властям республики стоит опасаться выдворения в страну мигрантов, которые незаконно попали в Литву с белорусской территории. Он добавил, что армия должна сделать всё возможное, чтобы белорусы чувствовали себя в безопасности.

3 августа глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас сообщил, что сотрудники ведомства развернули на границе порядка 180 нелегальных мигрантов из Белоруссии. Он добавил, что литовские пограничники воспользовались новыми полномочиями об оказании силового сопротивлениям нелегалам.