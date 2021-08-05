Литва обвинила Лукашенко в силовом удержании мигрантов

Белоруссия закрыла границы, чтобы силой удерживать нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока. Об этом заявили в администрации президента Литвы Гитанаса Науседы, сообщает Telegram-канал Baltnews.

Там пояснили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко будет использовать нелегалов в качестве заложников для получения своих внешнеполитических выгод.

«А у международного сообщества есть еще один повод убедиться, что белорусский режим пользуется людьми как средством для достижения своих целей», — отметили в администрации Науседы, добавив, что Литва продолжит тщательно охранять свои границы.

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5 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал силовикам перекрыть белорусскую границу с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией. По его словам, властям республики стоит опасаться выдворения в страну мигрантов, которые незаконно попали в Литву с белорусской территории.

Ранее глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас сообщил, что сотрудники ведомства развернули на границе порядка 180 нелегальных мигрантов из Белоруссии. Он добавил, что литовские пограничники воспользовались новыми полномочиями об оказании силового сопротивлениям нелегалам.

В начале июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва беженцев с белорусской территории. По данным литовских пограничников, число таких мигрантов выросло более чем в 20 раз в сравнении с 2020 годом. В сложившейся ситуации Литва обвиняет президента Белоруссии Александра Лукашенко в использовании нелегальной миграции в качестве инструмента «гибридной войны» в ответ на санкционную политику западных стран.