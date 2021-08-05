Белорусские пограничники отчитались о выполнении поручения Лукашенко

Белорусские пограничники отчитались о выполнении поручения президента страны Александра Лукашенко усилить охрану рубежей, передает БЕЛТА.

«В первую очередь осуществлено дополнительное усиление зеленой границы. Увеличено количество нарядов, осуществлен маневр сил и средств со второстепенных направлений на наиболее значимые», — заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

Лукашенко 5 августа приказал силовикам перекрыть белорусскую границу с Украиной, Польшей, Литвой и Латвией. «С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Белоруссии с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна», — объявил он.

Литва заявила, что Белоруссия закрыла границы, чтобы силой удерживать нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и использовать их в качестве заложников для получения своих внешнеполитических выгод.