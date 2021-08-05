Строительство забора между Литвой и Белоруссией займет годы

На строительство забора для защиты от нелегальных мигрантов на границе между Литвой и Белоруссией потребуется 150 миллионов долларов, оно займет по меньшей мере два года. Об этом заявила премьер-министр республики Ингрида Шимоните, сообщает LRT.

По ее словам, конструкция будет представлять из себя двойное ограждение с колючей проволокой, сигнализацией и видеокамерами. Нужную сумму власти планируют собрать в том числе благодаря инвестициям, а к работам намерены привлекать местные фирмы.

«Максимальная скорость строительства будет зависеть от нескольких вещей: технических процедур, хорошего управления и, конечно, того, что не контролируется государством, например, от способности концентрировать сырье», — пояснила Шимоните. При этом премьер отметила, что вопрос финансовой поддержки со стороны Европейского союза (ЕС) остается открытым.

2 июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с Ближнего Востока, которые попадают в страну с территории Белоруссии. Пограничники заявляют о рекордном потоке беженцев с 1991 года. Зачастую у мигрантов обнаруживают опасные заболевания. Силовики регулярно пресекают попытки недовольных поднять бунты в миграционных лагерях.

В сложившейся ситуации Вильнюс обвинил официальный Минск и лично президента Белоруссии Александра Лукашенко. Предполагается, что власти страны используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к границам Евросоюза и зарабатывают на этом.