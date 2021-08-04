Литва решила строить забор на границе с Белоруссией в кредит

Литва намерена строить в кредит забор на границе с Белоруссией. Об этом рассказала премьер-министр прибалтийской республики Ингрида Шимоните, пишет «Sputnik Литва».

Она объяснила, что правительство страны решило финансировать строительство из государственного бюджета, который в настоящее время страдает от дефицита. Шимоните также добавила, что возведением заграждения могут заняться литовские энергокомпании, которые имеют опыт реализации крупных инфраструктурных проектов.

При этом премьер отметила, что вопрос финансовой поддержки со стороны Европейского союза (ЕС) остается открытым. «Думаю, что он будет подниматься не только нами, но и другими странами ЕС, охраняющими внешнюю границу. Риск, с которым мы сталкиваемся, не просто специфически литовский — он может возникнуть на других границах», — подчеркнула она.

О строительстве стены на белорусско-литовской границе Ингрида Шимоните объявила 7 июля. Подобные укрепления необходимы Литве для защиты от наплыва нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые попадают в страну с территории Белоруссии. Литовские власти намерены оборудовать границу двумя рядами забора, колючей проволокой и сигнализацией. Стоимость этого проекта в Министерстве внутренних дел республики оценили в 15 миллионов евро (более 1,2 миллиарда рублей).