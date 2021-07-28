Украина отправит Литве гуманитарную помощь в виде колючей проволоки для завершения строительства ограждения от нелегальных мигрантов на белорусско-литовской границе. Решение об этом было принято на заседании Кабинета министров, сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua».

В правительстве отметили, что литовская сторона обратилась за помощью к Украине из-за нехватки технических средств для обустройства защитной инфраструктуры. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соответствующий указ президента страны Владимира Зеленского был разработан в связи с усугублением миграционного кризиса на границе с Белоруссией.

24 июля стало известно, что Литва приостановила строительство забора на границе с Белоруссией из-за нехватки колючей проволоки. Как объяснил замминистра внутренних дел республики Арнольдас Абрамавичюс, в Литве нет производителей проволоки необходимого диаметра. После этого Эстония сообщила, что отправит Литве 100 километров проволоки.

О строительстве стены для защиты границы 7 июля объявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните. Речь идет о защите от беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, которые прибывают в Минск, а затем пытаются незаконно прорваться через белорусско-литовскую границу.

Предполагается, что линия будет укреплена двумя рядами забора, колючей проволокой и сигнализацией. Стоимость ее строительства Министерство внутренних дел оценило в 15 миллионов евро.