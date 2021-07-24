Литве не хватило проволоки для забора на границе с Белоруссией

Литва приостановила строительство забора на границе с Белоруссией из-за нехватки колючей проволоки, заявил замминистра внутренних дел республики Арнольдас Абрамавичюс. Об этом сообщает BNS.

Как объяснил политик, в Литве нет производителей проволоки необходимого диаметра, ближайшая страна, где ее производят — Польша, однако страна тоже сделала заказ для охраны собственной границы. Абрамавичюс добавил, что Вильнюс начал переговоры с другими странами для приобретения необходимых материалов, в том числе с Данией и Словенией. Он отметил, что такая проволока — «товар специфического назначения, которым так просто поделиться нельзя».

О строительстве стены для защиты границы 7 июля объявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните. Речь идет о защите от беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, которые прибывают в Минск, а затем пытаются незаконно прорваться через белорусско-литовскую границу. Предполагается, что линия будет укреплена двумя рядами забора, колючей проволокой и сигнализацией. Стоимость ее строительства Министерство внутренних дел оценило в 15 миллионов евро.

12 мая Еврокомиссия (ЕК) пообещала выделить Вильнюсу около 10 миллионов евро на содержание нелегалов и рассмотреть другие варианты помощи для борьбы с последствиями миграционного кризиса. При этом выделять средства на возведение защитных сооружений в Брюсселе отказались.

