Лавров назвал затею Литвы построить стену на границе с РФ русофобским шагом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал русофобией намерение литовских властей возвести заградительные сооружения на границе с Калининградской областью. Такое заявление глава МИД сделал на встрече с исполняющим обязанности губернатора региона Антоном Алихановым, передает во вторник, 6 июня, сообщает «Интерфакс».

«Отрадно, что несмотря на, прямо говоря, русофобские действия этих стран (Литвы и Польши — прим. «Ленты.ру»), местные власти, соседствующие с Калининградской областью, видят интерес со стороны своих жителей в том, чтобы продолжать общаться», — отметил Лавров.

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Министр призвал для поддержания добрососедских отношений «не выстраивать стены, как это литовцы собираются делать, или не прерывать приграничное сообщение, как это сделало польское правительство».

5 июня сообщалось, что литовские власти начали строительство защитного ограждения на границе с РФ. Сооружение длиной около 45 километров должно быть возведено до конца 2017 года.

В начале августа 2016 -го Варшава уведомила, что не будет возобновлять режим местного приграничного передвижения (МПП) с Калининградской областью России из соображений безопасности. Действие режима МПП, позволявшего жителям региона посещать Польшу без виз, было временно прекращено в июле того же года в связи с проведением в Варшаве саммита НАТО.