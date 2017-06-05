Литва начала строительство забора на границе с Россией

На границе Литвы с Россией началось строительство защитного ограждения. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Службу охраны государственной границы республики (СОГГЛ).

«До конца года это ограждение будет возведено на литовской стороне на участке протяженностью 44,6 километра», — говорится в сообщении. Забор, на обустройство которого из бюджета Литвы выделено 1 миллион 335 тысяч евро, сооружается для пресечения контрабанды и защиты от нелегальной миграции.

«На отрезках вдоль госграницы с Калининградской областью будет построен металлический сегментный забор примерно двухметровой высоты с дополнительным оборудованием», — уточнили в СОГГЛ, добавив, что все работы по оборудованию инфраструктуры нового ограждения планируется завершить до 20 декабря 2017 года.

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В январе глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас заявил, что Вильнюс собирается возвести заграждение на границе с Калининградской областью. Министр уточнил, что забор должен гарантировать, что контрабандисты и нелегалы не смогут проникнуть на территорию республики.

В свою очередь, исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал намерение Литвы построить забор на границе с Россией. Глава региона отметил, что поддерживает «прозрачность границ», и пошутил, что Россия могла бы поставить республике кирпич для строительства забора.

В 2016 году о намерении построить забор на границе с Россией заявили Эстония и Латвия.