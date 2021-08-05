Белоруссия сочла невозможным остановить поток «мигрантов-туристов»

Белоруссия не может остановить поток мигрантов, которые прибывают из стран Ближнего Востока и незаконно пересекают границу с Литвой. С таким заявлением выступил государственный секретарь Совбеза страны Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1».

По его словам, въезжающие в Белоруссию иностранцы в большинстве своем являются «туристами». При этом власти страны действительно увеличивают число рейсов из Африки, Средней Азии, Ирана и других стран на фоне высокого спроса. «Они ведут себя очень мирно, достойно, прилетают все с туристическими визами, поэтому запретить мы им не можем: у нас свободная страна», — рассказал Вольфович.

При этом он подчеркнул, что «залезть в голову» каждому мигранту и запретить ему уезжать в Европу невозможно, так как на территории государства сейчас находятся шесть тысяч таких «путешественников», и их число только растет. «Гостиничный бизнес не должен стоять: сегодня гостиницы в Беларуси заполнены», — счел госсекретарь.

2 июля власти Литвы ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегалов с Ближнего Востока, которые попадают в страну с территории Белоруссии. Пограничники фиксируют рекордный поток таких лиц с 1991 года. Среди беженцев распространены опасные заболевания. При этом силовики регулярно пресекают их попытки поднять бунты в миграционных лагерях.

В сложившейся ситуации Вильнюс обвинил официальный Минск и лично президента Белоруссии Александра Лукашенко. Предполагается, что власти страны используют своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов из Сирии и Ирака к границам Евросоюза и зарабатывают на этом.