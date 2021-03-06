Начались поставки нефтепродуктов из Белоруссии в российские порты

Начались поставки нефтепродуктов из Белоруссии через российские порты для дальнейшего транзита грузов, сообщили «Интерфаксу» в Минтрансе России.

Первая партия в пять тысяч тонн бензина, произведенных на Мозырском НПЗ, уже прошла перевалку в терминале ООО «Портэнерго» в порту Усть-Луги 5 марта и была отправлена на территорию России несколькими составами. 6 марта тот же Мозырский НПЗ отгрузил 3,6 тысячи тонн мазута с перевалкой в петербургском порту.

Соглашение о транзите белорусских нефтепродуктов через российские порты было подписано 19 февраля. Документ рассчитан на 2021-2023 годы с возможностью автоматического продления, в рамках соглашения предполагается перевалка более 9,8 миллиона тонн мазута, бензина и других нефтепродуктов.