Белоруссия начала лишать Литву нефтепродуктов

Белорусское предприятие BNK (UK) Limited, «дочка» Белорусской нефтяной компании (БНК), временно лишила литовский порт Клайпеда экспорта нефтепродуктов. Об этом рассказали в пресс-службе компании Klaipėdos nafta, сообщает РИА Новости.

В Klaipėdos nafta добавили, что новые контракты остаются в силе, но их выполнение приостановлено на неопределенный срок. Агентство отмечает, что грузы по-прежнему идут в Клайпеду, но в меньших объемах, чем прежде.

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Коммерческий директор литовской компании Миндаугас Навикас предположил, что отказ BNK от исполнения контрактов — это только начало, потому что решение продиктовано не экономической, а политической логикой. Он оценил вероятность полного прекращения поставок белорусских грузов через Литву как достаточно высокую.

О возможности перенаправить торговые потоки из портов Прибалтики в Россию в конце августа заявлял действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко. Эти слова прозвучали после того, как он сам и его соратники попали под санкции за ситуацию вокруг президентских выборов. Страны Балтии не признали их итоги и поддержали массовые акции протеста.

При этом Лукашенко признает, что транзит грузов через Россию обойдется дороже, однако рассчитывает на финансовую помощь со стороны России, в том числе в строительстве инфраструктуры. Москва согласилась начать переговоры по этому вопросу, но решения пока не приняты.